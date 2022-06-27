Загитова в июле проведет ледовые мастер-классы для юных фигуристов

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова проведет мастер-классы для начинающих фигуристов, сообщил Telegram-канал TeamZagitova.

9 июля мастер-класс пройдет в Санкт-Петербурге, 11 июля — в Туле и 13 июля — в Калуге.

С конца 2019 года спортсменка не выходит на лед в официальных турнирах.

На данный момент Загитова получает высшее образование, участвует в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», а также является ведущей телепередачи «Ледниковый период».