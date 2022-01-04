Загитова в 2022 году планирует больше работать ведущей и корреспондентом

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась планами на Новый, 2022 год. Она отметила, что планирует больше участвовать в различных телепроектах в качестве ведущей, корреспондента и не только.

«В первые дни нового года все в Instagram обязательно ставят цели на грядущие 12 месяцев. И я не буду исключением! Планирую в новом году еще больше участвовать в различных телепроектах в качестве ведущей, корреспондента и не только.

Обязательно буду пробовать себя в новых сферах! Пока еще не придумала, в каких именно. Но саморазвитие забрасывать не буду ни в коем случае! Ну и, конечно, не забывай отдыхать, Алина! (Запишу, а то периодически эта мысль вылетает из головы)", — написала Загитова в Instagram.

Загитова не выступает на соревнованиях с 2019 года. О завершении карьеры она пока не объявляла.