Загитова уже соскучилась по соревнованиям. Она прислала Тутберидзе смс

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прислала смс своему тренеру Этери Тутберидзе о том, что уже соскучилась по соревнованиям, сообщает пресс-служба ФФКР.

13 декабря фигуристка объявила о приостановлении карьеры и пропуске чемпионата России. В текущем сезоне Загитова выступала в серии «Гран-при», где на этапах занимала второе и третье места соответственно, а в Финале серии заняла последнее шестое место.

17-летняя фигуристка также является чемпионка мира, Европы, России, а также победительницей Финала Гран-при-2017/18.