Загитова уже соскучилась по соревнованиям. Она прислала Тутберидзе смс
08:41
Олимпийская чемпионка Алина Загитова прислала смс своему тренеру Этери Тутберидзе о том, что уже соскучилась по соревнованиям, сообщает пресс-служба ФФКР.
13 декабря фигуристка объявила о приостановлении карьеры и пропуске чемпионата России. В текущем сезоне Загитова выступала в серии «Гран-при», где на этапах занимала второе и третье места соответственно, а в Финале серии заняла последнее шестое место.
17-летняя фигуристка также является чемпионка мира, Европы, России, а также победительницей Финала Гран-при-2017/18.
Дополнительная информация
https://fsrussia.ru/news/4843-anna-shcherbakova-vo-vtoroj-raz-stala-chempionkoj-rossii-alena-kostornaya-serebryanyj-prizer-aleksandra-trusova-zavoevala-bronzu.html
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