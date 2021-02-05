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Загитова упала в показательном номере на Кубке Первого канала

15:18
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алина Загитова открыла своим показательным выступлением под музыку «Эсмеральда» командный Кубок Первого канала в Москве.

Загитова исполнила два прыжка: идеально у нее получился лутц, но с флипа олимпийская чемпионка упала.

Загитова будет капитаном одной из команд на турнире. Сегодня пройдет жеребьевка составов, а также в формате битвы полов (мужчины vs женщины) пройдет прыжковый фестиваль.

(Дмитрий Кузнецов)

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