Загитова упала в показательном номере на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Алина Загитова открыла своим показательным выступлением под музыку «Эсмеральда» командный Кубок Первого канала в Москве.

Загитова исполнила два прыжка: идеально у нее получился лутц, но с флипа олимпийская чемпионка упала.

Загитова будет капитаном одной из команд на турнире. Сегодня пройдет жеребьевка составов, а также в формате битвы полов (мужчины vs женщины) пройдет прыжковый фестиваль.

(Дмитрий Кузнецов)