Загитова упала в показательном номере на Кубке Первого канала
15:18
Российская фигуристка Алина Загитова открыла своим показательным выступлением под музыку «Эсмеральда» командный Кубок Первого канала в Москве.
Загитова исполнила два прыжка: идеально у нее получился лутц, но с флипа олимпийская чемпионка упала.
Загитова будет капитаном одной из команд на турнире. Сегодня пройдет жеребьевка составов, а также в формате битвы полов (мужчины vs женщины) пройдет прыжковый фестиваль.
(Дмитрий Кузнецов)
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