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Сегодня, 14:20

Загитова упала на шоу в Китае, ее фанаты вырезали этот фрагмент

Виктория Кравченко
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Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фанаты российской фигуристки Алины Загитовой вырезали из видео фрагмент падения спортсменки во время проката в Пекине, где с 1 по 3 октября проходит шоу Magic on Ice.

Загитова вышла на лед под саундтрек к «Дому летающих кинжалов» — легендарному китайскому фильму 2004 года и упала во время проката.

Видео проката можно посмотреть по этой ссылке.

21-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также серебряным призером Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. Она приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года.

Алина Загитова
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