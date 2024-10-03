Загитова упала на лед во время шоу в Сочи

Российская фигуристка Алина Загитова упала на лед во время выступления в шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе».

Выступления шоу проходят в Сочи. 22-летняя фигуристка, исполняющая роль Одарки, упала рядом со своей партнершей, но сразу после этого поднялась и продолжила выступление.

Ранее Загитова пожаловалась, что столкнулась с хейтом в отношении себя, после того как приняла решение подать заявку на президентский грант для финансирования своего будущего шоу «Алые паруса». Олимпийская чемпионка планирует провести его в 2025 году в Санкт-Петербурге.