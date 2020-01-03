Загитова уклонилась от объятий с фанатками. Это видео обсуждают все праздники
18:26
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова перед Новым годом приняла участие в автограф-сессии в рамках промо к шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фигуристка несколько раз отстранила руки фанаток, пытавшихся приобнять ее.
Поклонники в соцсетях разделились во мнениях. Одни обвинили Загитову в высокомерном поведении, другие же отметили, что девушка просто волновалась и чувствовала себя неуютно.
Ранее Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры до конца сезона.
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