Фигурное катание
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Загитова уклонилась от объятий с фанатками. Это видео обсуждают все праздники

18:26
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова перед Новым годом приняла участие в автограф-сессии в рамках промо к шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фигуристка несколько раз отстранила руки фанаток, пытавшихся приобнять ее.

Поклонники в соцсетях разделились во мнениях. Одни обвинили Загитову в высокомерном поведении, другие же отметили, что девушка просто волновалась и чувствовала себя неуютно.

Ранее Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры до конца сезона.

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