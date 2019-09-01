Загитова, Трусова, Щербакова и Косторная на одном солнечном фото. Оно понравилось Тутберидзе

Действующая чемпионка России Анна Щербакова поделилась в своем Instagram фотографией с одногруппницами — олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой и победительницей юниорского Финала «Гран-при» Аленой Косторной.

Фотографию, которую также разместил у себя фан-аккаунт Загитовой, лайкнула тренер фигуристок Этери Тутберидзе.

Загитова, Трусова, Щербакова и Косторная представят свои новые программы на контрольных прокатах сборной России 7-8 сентября в «Лужниках».