Загитова, Трусова, Щербакова и Косторная на одном солнечном фото. Оно понравилось Тутберидзе
Действующая чемпионка России Анна Щербакова поделилась в своем Instagram фотографией с одногруппницами — олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой и победительницей юниорского Финала «Гран-при» Аленой Косторной.
Фотографию, которую также разместил у себя фан-аккаунт Загитовой, лайкнула тренер фигуристок Этери Тутберидзе.
Загитова, Трусова, Щербакова и Косторная представят свои новые программы на контрольных прокатах сборной России 7-8 сентября в «Лужниках».
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