Загитова, Трусова и Щербакова приняли участие в необычной эстафете. Видео

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка России Анна Щербакова и победительница юниорского Финала "Гра-при" Алена Косторная в рамках гастролей по Японии приняли участие в необычной эстафете.
В ходе одной из японских телепрограмм девушки должны были на скорость проехать по льду определенное расстояние, передавая эстафету друг другу. В качестве их соперников выступали мужчины-бегуны, которые бежали параллельно им по ковровой дорожке. Поначалу фигуристки немного отставали, но спринтерский забег Косторной позволил россиянкам одержать итоговую победу.
С сезона-2019/20 Трусова, Щербакова и Косторная будут выступать на взрослом уровне.
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