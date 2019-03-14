Загитова, Трусова и Щербакова примут участие в ледовом шоу Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка России Анна Щербакова примут участие в ледовом шоу своего тренера Этери Тутберидзе – "Чемпионы на льду". Мероприятие пройдет 20 апреля в Краснодаре.

В шоу также выступят и другие ученики Тутберидзе: Алена Косторная, Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили, Глеб Смолкин, Даниил Самсонов, а также ее дочь - Диана Дэвис.

Также для участия приглашение действующие чемпионы России в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов, серебрянные призеры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин и четырехкратный чемпион России Максим Ковтун.

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