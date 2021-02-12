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Загитова, Трусова и Косторная выступят на шоу в честь юбилея Мишина

17:00
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка мира Александра Трусова примут участие в шоу, посвященном 80-летию заслуженного тренера России Алексея Николаевича Мишина. Показательные выступления состоятся 6 марта в Санкт-Петербурге.

Загитова анонсировала свое выступление в рамках пресс-конференции на «Кубке Первого канала». Тренер Косторной и Трусовой Евгений Плющенко рассказал в своем Instagram-аккаунте, что вся его команда будет участвовать в шоу во дворце спорта «Юбилейный».

Публикация от Евгении? Плющенко (@plushenkoofficial)

На шоу также заявлены чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпион Европы Дмитрий Алиев и трехкратный победитель национальных чемпионатов Михаил Коляда. Ведущим показательных выступлений станет Максим Траньков.

(Анастасия Плетнева)

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