Загитова, Трусова и Косторная выступят на шоу в честь юбилея Мишина

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка мира Александра Трусова примут участие в шоу, посвященном 80-летию заслуженного тренера России Алексея Николаевича Мишина. Показательные выступления состоятся 6 марта в Санкт-Петербурге.

Загитова анонсировала свое выступление в рамках пресс-конференции на «Кубке Первого канала». Тренер Косторной и Трусовой Евгений Плющенко рассказал в своем Instagram-аккаунте, что вся его команда будет участвовать в шоу во дворце спорта «Юбилейный».

На шоу также заявлены чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпион Европы Дмитрий Алиев и трехкратный победитель национальных чемпионатов Михаил Коляда. Ведущим показательных выступлений станет Максим Траньков.

(Анастасия Плетнева)