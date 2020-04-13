Загитова тепло поздравила Навку с днем рождения. К ней присоединились Жулин, Сотникова и Авербух

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем официальном Instagram поздравила другую олимпийскую чемпионку Татьяну Навку с 45-летием совместным фото. Загитова исполнила главную роль в новогоднем ледовом спектакле Навки «Спящая красавица».

— Дорогая Татьяна Навка, поздравляю вас с днем рождения — написала Загитова. — Самое главное здоровья и успехов во всем.

Из Инстаграм Алины Загитовой pic.twitter.com/QFp5ZKrbES — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 13, 2020

— Поздравляю! Будь здорова, успешна и пускай близкие всегда будут рядом и радуют, остальное приложится! — поздравил Навку ее бывший муж и тренер Александр Жулин.

— Удивительная, неповторимая, обворожительная, талантливая , трудолюбивая Татьяна Навка отмечает сегодня свой день рождения, — написал постановщик Илья Авербух. — Таня, я тебя искренне поздравляю. Хочу еще раз тебя поблагодарить за все наши совместные проекты, они навсегда останутся в моем сердце . Ты очень целеустремленная, и это не может не восхищать! Рад, что все твои проект успешны и интересны!

Иди вперед и не останавливайся! Пусть будут здоровы твои близкие. Пусть Вдохновение тебя не покидает. Удивляй собой мир и удивляйся сама Поздравляю!

— C днем рождения, дорогая Татьяна Навка, — написала олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. — Жизнь только начинается, здоровья и пережить это время.