Загитова, Столбова, Попова... Почему они завершили карьеру. Live «СЭ»

19 февраля в 13.30 на Youtube-канале «СЭ» пройдет прямой эфир о причинах недавнего завершения карьеры Бетиной Поповой, Ксенией Столбовой и приостановке выступлений Алины Загитовой.

Экспертом в студии выступит серебряный призер Олимпийских игр 1980 года в Лейк-Плэсиде в парном катании Сергей Шахрай. Ведущие — Екатерина Беспалова и Анастасия Рацкевич.

Главные темы:

— Распад сразу двух российских пар Столбова/Новоселов и Ефимова/Коровин: почему так вышло и что нужно для успеха спортивной пары?

— Загитовой не хватает в женском катании?

— Выступление Косторной, Щербаковой и Трусовой на чемпионате Европы и их перспективы на чемпионате мира;

— Поражение Пападакис/Сизерон в Граце изменит расклад в мировом танцевальном топе?

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