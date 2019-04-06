Загитова станет гостьей программы "Вечерний Ургант" на следующей неделе

Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова станет гостьей программы "Вечерний Ургант", выходящей на "Первом канале". Как сообщает официальный Инстаграм передачи, выпуск с 16-летней спортсменкой появится в четверг, 11 апреля.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира в японской Сайтаме Загитова завоевала золото.

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