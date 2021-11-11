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Загитова станцевала для TikTok. Видео

12:20
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала новое видео в TikTok под названием «Танцевальное утро».

В ролике 19-летняя Загитова в спортивной одежде исполняет динамичный танец.

Напомним, 19-летняя Загитова является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Она — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях, а также чемпионка мира и Европы.

@alina_zagi_

Танцевальное утро??

? Love Nwantiti (Dance Lessons) — Lord Hec

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Роман Шишов все материалы автора
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