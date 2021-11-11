Загитова станцевала для TikTok. Видео

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала новое видео в TikTok под названием «Танцевальное утро».

В ролике 19-летняя Загитова в спортивной одежде исполняет динамичный танец.

Напомним, 19-летняя Загитова является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Она — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях, а также чемпионка мира и Европы.