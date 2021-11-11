Загитова станцевала для TikTok. Видео
12:20
Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала новое видео в TikTok под названием «Танцевальное утро».
В ролике 19-летняя Загитова в спортивной одежде исполняет динамичный танец.
Напомним, 19-летняя Загитова является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Она — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях, а также чемпионка мира и Европы.
@alina_zagi_
Танцевальное утро??? Love Nwantiti (Dance Lessons) — Lord Hec
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