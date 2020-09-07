ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период»

18:17
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
Теги:

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала телеведущей проекта «Ледниковый период», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на продюсера шоу и хореографа Илью Авербуха. В конце прошлого года Загитова приостановила карьеру перед чемпионатом России, но затем возобновила тренировки и параллельно поступила на учебу в РАНХиГС на факультет журналистики.

— Алина Загитова — ведущая телепроекта «Ледниковый период», — подтвердил Авербух.

Ее соведущим станет Алексей Ягудин, а информацию о том, что Загитова будет вести передачу с Евгенией Медведевой, Авербух опроверг.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200907/zagitova-1576894574.html

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир