ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Загитова стала третьей среди фигуристов по количеству запросов в Google за 15 лет, Медведева — пятая

13:31
Алина Загитова. Фото Reuters
Алина Загитова. Фото Reuters
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю признан самым популярным фигуристом за последние 15 лет по количеству запросов в Google, сообщается в Twitter Summersurferblues.

Российская спортсменка Алина Загитова заняла третье место. На второй строчке оказалась американка Тоня Хардинг, ставшая серебряным призером чемпионата мира в 1991 году.

В первую десятку также вошла российская фигуристка Евгения Медведева. На 11-м месте расположился двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко — 11-й.

Медведева и Загитова примут участие в Кубке Первого канала, который пройдет с 5 по 7 февраля.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир