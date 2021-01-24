Загитова стала третьей среди фигуристов по количеству запросов в Google за 15 лет, Медведева — пятая
13:31
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю признан самым популярным фигуристом за последние 15 лет по количеству запросов в Google, сообщается в Twitter Summersurferblues.
Российская спортсменка Алина Загитова заняла третье место. На второй строчке оказалась американка Тоня Хардинг, ставшая серебряным призером чемпионата мира в 1991 году.
В первую десятку также вошла российская фигуристка Евгения Медведева. На 11-м месте расположился двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко — 11-й.
Медведева и Загитова примут участие в Кубке Первого канала, который пройдет с 5 по 7 февраля.
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