Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю признан самым популярным фигуристом за последние 15 лет по количеству запросов в Google, сообщается в Twitter Summersurferblues.

Российская спортсменка Алина Загитова заняла третье место. На второй строчке оказалась американка Тоня Хардинг, ставшая серебряным призером чемпионата мира в 1991 году.

В первую десятку также вошла российская фигуристка Евгения Медведева. На 11-м месте расположился двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко — 11-й.

Медведева и Загитова примут участие в Кубке Первого канала, который пройдет с 5 по 7 февраля.