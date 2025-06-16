Загитова сообщила о замене Соловьева на Морозова в рок-мюзикле «Ассоль»

Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев не сможет участвовать в ледовом шоу Алины Загитовой «Ассоль» по личным обстоятельствам. Его заменит двукратный серебряный призер Олимпийских игр Владимир Морозов, который исполнит роль Артура Грэя.

«Владимир — талантливый фигурист. Я уже каталась с ним в паре, этот опыт мне понравился. Рада, что Володя с нами, и что будет возможность снова поработать вместе», — написала Загитова в Telegram-канале.

Морозов заявил, что очень рад стать частью команды и частью корабля. Он также сказал, что ему нравится персонаж Артура Грэя, поскольку тот является примером настоящего мужчины, готового не только на слова, но и на поступки.

В шоу также примет участие российская пара фигуристов: чемпионы мира, России, двукратные чемпионы Европы Алексей Тихонов и Мария Петрова. Они сыграют роли отца и матери Ассоль.

«Ассоль» — это рок-мюзикл на льду, основанный на повести Грина «Алые паруса». Премьера состоится в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 27 и 28 июня. В шоу также участвуют олимпийский чемпион Алексей Ягудин, серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева и призер российских и международных соревнований Артур Гачинский.