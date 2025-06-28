Загитова сообщила о солд-ауте на все показы ее шоу «Ассоль» в Санкт-Петербурге

Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о том, что все билеты на ее ледовое шоу «Ассоль» во второй день показа, как и в первый, проданы.

Рок-мюзикл проходит в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.

«Sold out (все билеты проданы)», — написала Загитова в своем Telegram-канале, отметив дату 28 июня и время начала двух шоу.

В шоу Загитовой выступают двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Медведева, Владимир Морозов, олимпийский чемпион Алексей Ягудин и другие именитые фигуристы. Рок-мюзикл поставлен по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса».