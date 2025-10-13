Фигурное катание
13 октября 2025, 13:34

Загитова сообщила, что установила два рекорда на Чукотке

Алина Савинова

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что на прошлой неделе побывала на Чукотке.

По словам 23-летней спортсменки, она смогла установить там два рекорда. Фигуристка пообещала позже раскрыть, о чем именно идет речь.

«Какая же сложная выдалась неделя! Была рабочая поездка в Певек — там время +9 от Москвы, связи почти не было, а сам проект настолько стоил усилий, что ни капли не жалею! Тем более я установила там сразу два рекорда... Какие именно, расскажу позже», — написала Загитова в своих соцсетях.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2019). Она завершила спортивную карьеру в 2019-м.

