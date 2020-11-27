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Загитова сообщила, что почти не завтракает

17:10
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своем режиме питания, отметив, что плотно кушает только в обед. По словам олимпийской чемпионки, ей приходилось ограничивать себя даже в питье.

— Утром я встаю на весы. Если там плюс, я себя ограничиваю в течение дня. Если нормальный вес — ем только обед и чуть-чуть на ужин, — рассказала спортсменка в прямом эфире в Instagram. - Я почти не завтракаю. Мой питьевой режим? В олимпийский сезон я почти не пила воды. Это тоже неправильно. Чтобы поддерживать вес, ограничивала себя даже в питье.

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