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Загитова сообщила, что ее не позвали на 50-летие «Самбо-70»

13:17
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Instagram Алины Загитовой.
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила, что ее не приглашали на церемонию поднятия флага в честь 50-летия «Самбо-70». На мероприятии присутствовала только Евгения Медведева. Ранее директор школы Ренат Лайшев рассказал в разговоре с журналистами, что Загитова занята на съемках, но он бы хотел ее личного присутствия на мероприятии.

Олимпийская чемпионка поделилась фотографией в Instagram, а одна из подписчиц поинтересовалась, почему фигуристка не присутствовала на церемонии. На что Загитова сказала, что ее не звали.

Instagram Алины Загитовой.
Instagram Алины Загитовой.

В настоящее время Загитова не заявлена ни на один этап Кубка России. Фигуристка не выступает с декабря 2019 года, после того как заняла шестое место в финале «Гран-при». Она также пропустила контрольные прокаты сборной в начале сентября. В настоящее время фигуристка учится в университете и задейстована в съемках проекта «Ледниковый период»

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Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

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