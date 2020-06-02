Загитова снялась в рекламе японского бренда косметики

Олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась в рекламе японского бренда Shiseido. С 2018 года фигуристка является глобальным амбассадором марки.

В ноябре 2019 года Загитова представила лимитированную коллекцию косметики Shiseido on Ice. Помада Alina Red была названа в честь фигуристки.

Напомним, что Загитова 1 июня вернулась в Москву и на днях должна будет присоединиться к национальной команде на базе в Новогорске и приступить к тренировкам.