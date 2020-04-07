Загитова снялась для обложки Cosmopolitan

Олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась для нового майского журнала Сosmopolitan в ярком спортивном образе.

«Я больше никому ничего не должна», — так анонсировано интервью 17-летней фигуристки.

В сезоне-2019/20 Загитова становилась призером этапов Гран-при, отобралась в финал серии, но там из-за неудачи в произвольной программе заняла последнее место. В середине декабря фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры и пропустила чемпионат страны.