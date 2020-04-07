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Загитова снялась для обложки Cosmopolitan

15:12
Алина Загитова. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Алина Загитова. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась для нового майского журнала Сosmopolitan в ярком спортивном образе.

«Я больше никому ничего не должна», — так анонсировано интервью 17-летней фигуристки.

В сезоне-2019/20 Загитова становилась призером этапов Гран-при, отобралась в финал серии, но там из-за неудачи в произвольной программе заняла последнее место. В середине декабря фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры и пропустила чемпионат страны.

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