Загитова снова удивляет сложными каскадами. Видео

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем Инстаграме поделилась видео своей тренировки перед японскими шоу.

Фигуристка исполнила каскад из тройного лутца и двух тройных риттебергеров, продемонстрировав отличную прыжковую готовность. Комбинация из тройных лутца и риттбергера в минувшем сезоне исполнялась на соревнованиях лишь несколькими спортсменками в мире. У Загитовой же он присутствует как в короткой, так и произвольной программах, а на тренировке Алина продемонстрировала его усложненную версию, добавив к нему еще один прыжок.

Из сторис олимпийской чемпионки Алины Загитовой pic.twitter.com/fZf1uH5HOS – Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) June 14, 2019

Впрочем на одной из тренировок в Пхенчхане-2018 фигуристка произвела еще больший фурор, исполнив каскад из тройных лутца и сразу четырех риттбергеров.

Загитова сейчас находится в Японии для дальнейших выступлений в ледовом шоу. Вместе с ней в гастролях по стране восходящего солнца также участвуют Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Евгений Плющенко, японец Юдзуру Ханю и другие известные фигуристы.