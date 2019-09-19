«Загитова смотрится профессиональнее и увереннее Медведевой». Гончаренко — о готовности олимпийской чемпионки к новому сезону
10:47
Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко отметила, что на старте сезона олимпийская чемпионка Алина Загитова выглядит профессиональнее и увереннее остальных российских фигуристок.
— Загитова смотрится опытнее и профессиональнее, — цитируют «РИА «Новости» Гончаренко. Даже на фоне Медведевой и Туктамышевой? На фоне всех — профессиональнее и увереннее. У Жени в связи с потерей скорости и «физухи» какая-то неуверенность в катании проскальзывает.
Первым турниром Загитовой в этом сезоне станет коммерческий предсезонный турнир Japan Open, который пройдет 5 октября.
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