Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко отметила, что на старте сезона олимпийская чемпионка Алина Загитова выглядит профессиональнее и увереннее остальных российских фигуристок.

— Загитова смотрится опытнее и профессиональнее, — цитируют «РИА «Новости» Гончаренко. Даже на фоне Медведевой и Туктамышевой? На фоне всех — профессиональнее и увереннее. У Жени в связи с потерей скорости и «физухи» какая-то неуверенность в катании проскальзывает.

Первым турниром Загитовой в этом сезоне станет коммерческий предсезонный турнир Japan Open, который пройдет 5 октября.