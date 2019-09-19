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«Загитова смотрится профессиональнее и увереннее Медведевой». Гончаренко — о готовности олимпийской чемпионки к новому сезону

10:47
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Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко отметила, что на старте сезона олимпийская чемпионка Алина Загитова выглядит профессиональнее и увереннее остальных российских фигуристок.

— Загитова смотрится опытнее и профессиональнее, — цитируют «РИА «Новости» Гончаренко. Даже на фоне Медведевой и Туктамышевой? На фоне всех — профессиональнее и увереннее. У Жени в связи с потерей скорости и «физухи» какая-то неуверенность в катании проскальзывает.

Первым турниром Загитовой в этом сезоне станет коммерческий предсезонный турнир Japan Open, который пройдет 5 октября.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190919/1558830212.html

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