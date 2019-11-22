Загитова с ошибками откатала короткую программу на этапе «Гран-при» в Японии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова с ошибками исполнила короткую программу на этапе «Гран-при» в Японии.

Она начала прокат с тройного лутца (вместо заявленного каскада тройной лутц+тройной риттбергер), затем исполнила двойной аксель. Далее фигуристка попыталась к тройному флипу добавить риттбергер, чтобы не остаться без элемента (без каскада), но он получился лишь в один оборот.

Загитова набрала за свой прокат 66,84 балла и занимает промежуточное третье место.