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Загитова с ошибками исполнила программу «Внутренний свет» в Петербурге

21:07
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова не справилась с прыжками на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Санкт-Петербурге.

Чемпионка мира показала свою новую программу «Внутренний свет» и попыталась сделать привычные тройной лутц и флип. На первом прыжке фигуристка коснулась рукой льда, а на втором получился только один оборот вместо трех.

(Анастасия Плетнева)

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