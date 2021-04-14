Загитова с ошибками исполнила программу «Внутренний свет» в Петербурге

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не справилась с прыжками на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Санкт-Петербурге.

Чемпионка мира показала свою новую программу «Внутренний свет» и попыталась сделать привычные тройной лутц и флип. На первом прыжке фигуристка коснулась рукой льда, а на втором получился только один оборот вместо трех.

(Анастасия Плетнева)