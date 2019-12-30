Загитова с мамой и сестрой. Милейшие кадры

В фан-аккаунте олимпийской чемпионки Алины Загитовой появилось видео, на котором фигуристка запечатлена фотографирующейся с мамой и младшей сестрой Сабиной.

Загитова проводила фотосессию после ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

13 декабря фигуристка объявила о приостановлении карьеры и пропуске чемпионата России. В текущем сезоне Загитова выступала в серии «Гран-при», где на этапах занимала второе и третье места соответственно, а в Финале серии заняла последнее шестое место.

17-летняя фигуристка также является чемпионка мира, Европы, России, а также победительницей Финала Гран-при-2017/18.