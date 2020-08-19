Загитова рекомендована к зачислению в РАНХиГС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова находится в конце рейтинга поступающих в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы на специальность «Продюсирование и культурная политика». Эти данные размещены на сайте приемной комиссии вуза.

Среди 196-и желающих Загитова занимает 181-е место с суммарным баллом 183 из 300 возможных. 88 баллов олимпийская чемпионка набрала в творческом конкурсе, 51 получила за ЕГЭ по русскому языку и 44 — за обществознание.

Кроме того, напротив фамилии Загитовой стоит уточнение, что «подано заявление о согласии на зачисление на договор». Бюджетных мест на данной специальности в РАНХиГС нет, а год обучения стоит примерно 160 тысяч рублей. Приказ о зачислении должен появиться сегодня, 19 августа.