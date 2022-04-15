Загитова рассказала, в чем феномен Татьяны Тарасовой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова перед шоу в Москве высказалась о заслуженном тренере Татьяне Тарасовой. Фигуристка рассказала, в чем феномен Татьяны Анатольевны.

— Татьяна Анатольевна — это глыба фигурного катания, которая ведет его с самого начала. У нее множество олимпийских чемпионов. Безусловно, она сделала большой вклад в фигурное катание. Были моменты, где она указывала мне на ошибки, но это только подталкивало меня к высотам. И помогало развиваться.

— Есть ли у вас личные истории?

— Я не так много с ней пересекалась. Она в основном меня комментировала. Личных нет.

— В чем феномен Тарасовой в фигурном катании?

— Думаю, что еще с ее рождения — когда отец Татьяны Анатольевны, вместе с хоккеем, дал ей толчок. Потом она сама начала развиваться. Естественно, большая любовь к фигурному катанию.

15 и 16 апреля в Москве пройдет шоу Ильи Авербуха в честь 75-летия Татьяны Тарасовой. Алина Загитова выступит с новым номером.