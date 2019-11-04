Загитова рассказала про соперниц из группы Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала про свое отношение к конкуренции. По ее словам, у нее нет цели с кем-то соревноваться.

— Что касается конкуренции, то я уже говорила — я просто выхожу кататься, у меня нет цели с кем-то из них соревноваться, — цитирует Загитову ТАСС. — Да, конечно, хочется стоять на пьедестале, но еще больше мне хочется просто кататься. А что касается девочек, то они пока еще немного по-детски к этому относятся, и я их как никто понимаю. Я ведь и сама недавно была такой же. Это сейчас я ко всему отношусь уже более взвешенно. Мы общаемся каждый день и на абсолютно разные темы, даже иногда просто сумасшедшие какие-то (смеется).