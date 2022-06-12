Загитова рассказала подписчикам, кого будет блокировать в своих соцсетях

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, кого будет блокировать у себя в соцсетях.

«У меня есть важное объявление. Кто будет писать скверные комментарии про меня или про других людей, обзываться в чате, писать нелестные слова, выкладывать фотографии или видео не по теме чата — тех я буду блокировать. Извините, ребята, но такие правила в моем чате. Уважайте себя и других людей. Всех люблю, мира и добра», — сказала Загитова в видео, которое опубликовала у себя в Telegram.

Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы по фигурному катанию.

Ранее 20-летняя спортсменка показала, как готовится к утренней тренировке.