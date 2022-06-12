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Сегодня, 10:48

Загитова рассказала подписчикам, кого будет блокировать в своих соцсетях

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, кого будет блокировать у себя в соцсетях.

«У меня есть важное объявление. Кто будет писать скверные комментарии про меня или про других людей, обзываться в чате, писать нелестные слова, выкладывать фотографии или видео не по теме чата — тех я буду блокировать. Извините, ребята, но такие правила в моем чате. Уважайте себя и других людей. Всех люблю, мира и добра», — сказала Загитова в видео, которое опубликовала у себя в Telegram.

Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы по фигурному катанию.

Ранее 20-летняя спортсменка показала, как готовится к утренней тренировке.

Фигурное катание
Алина Загитова
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Алина Загитова показала, как готовится к утренней тренировке
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