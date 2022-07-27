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Сегодня, 10:00

Загитова рассказала, почему в Сети появились слухи об отчислении ее из института

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, почему появилась информация об ее отчислении из института. Спортсменка учится в РАНХиГСе на факультете журналистики, направление «Продюсирование и культурная политика».

«Я сдавала экзамены и зачеты на общих основаниях. Иногда преподаватели проявляли ко мне даже более пристальное внимание, чем к другим. Что вдвойне тяжело. А вот зачет по физкультуре мне не ставили. Представляете, в интернете пошли слухи, что меня отчисляют из института из-за того, что я не сдала зачет по физкультуре. Это очень смешно. Я каждый день занимаюсь спортом, и у меня есть достижения. Думала, что мне могут поставить зачет автоматом. Я понимаю, все должны быть в равных условиях. Но я каждый день тренируюсь в ледовом дворце. У нас там и хореография, и силовые упражнения. Мы и отжимаемся по двадцать раз... В общем, с зачетом по физкультуре я разобралась — сдала», — приводит слова Загитовой «7 дней».

20-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. Зимой 2019 года девушка приостановила карьеру.

Источник: https://7days.ru/stars/privatelife/alina-zagitova-poklonnik-prislal-mne-buket-iz-tysyachi-i-odnoy-rozy.htm
Алина Загитова
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