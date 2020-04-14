Загитова рассказала об отношении к хейтерам

Олимпийская чемпионка Алина Загитова призналась, что поначалу комментарии хейтеров ее раздражали.

— Сначала пыталась не обращать на них внимания, но в моменты, когда случался неудачный старт, они проскакивали, — цитирует журнал Cosmopolitan Загитову. — Мне писали, что я должна! Но по сути я никому ничего не должна, мне самой хотелось хорошо выступить.

Первое время меня такое очень раздражало, но тренеры и родители успокоили, объяснив, что это нормально, всем не понравишься.

Загитова также является чемпионкой Европы-2018 и чемпионкой мира-2019. В декабре 2019 года 17-летняя фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры и продолжила выступать лишь в шоу.