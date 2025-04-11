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11 апреля, 16:00

Загитова рассказала об МРТ челюсти после установки брекетов

Камила Абдурахманова
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что ей сделали МРТ челюсти для оценки состояния прикуса после установки брекетов.

Это обследование было проведено накануне шоу команды заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, которое состоялось в московском дворце спорта «Мегаспорт». Загитова выступала в качестве хедлайнера программы.

«Сегодня с утра у нас было большое совещание с командой по поводу шоу «Ассоль», потом я поехала сделала МРТ: у меня брекеты, надо было понять, правильно или неправильно у меня стоит челюсть», — рассказала Загитова.

22-летняя фигуристка установила брекеты летом 2024 года.

Алина Загитова
Фигурное катание
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