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Сегодня, 15:40

Загитова рассказала об эмоциях после мастер-класса по боксу с Олегом Саитовым

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова призналась, что на чувствовала себя спокойно во время мастер-класса с боксером Олегом Саитовым. Мероприятие проходило в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта.

— Чувствовала себя вполне спокойно. Я уже примерно знаю, что это бокс. Несмотря на то что стояла с профессионалом, он нестрашно выглядит.

Всегда есть над чем работать. Всегда что-то новое для себя почерпнешь. Здесь я тоже почерпнула что-то новое.

—Почему решили поменять коньки на перчатки?

—Ну я не поменяла, а добавила

Изначально на ринг с Загитовой должен был выйти другой боксер Альберт Батыргазиев, а некоторые СМИ называли это мероприятие «боем». Но Батыргазиеа снялся с боя из-за травмы.

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