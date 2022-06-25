Загитова рассказала о том, что фигурное катание стало для нее «обыденным»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказал о своем отношении к фигурному катанию. Она считает, что это стало для нее обыденностью.

«Фигурное катание — моя стихия, поэтому там мне не так сложно. Не легко, нет, но обыденно. Но надо постараться попробовать все, ну или почти все. С ограничением, конечно. Меня часто спрашивают, как я добилась своего результата. Я просто не думала ни о чем, просто делала свое дело, то, что мне нравится. Много общались со мной родители, Надо ставить перед собой цель и добиваться», — сказала Загитова.