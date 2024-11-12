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12 ноября, 23:25

Загитова рассказала о своих планах в жизни и спорте

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос о своих дальнейших планах в жизни.

«Я живу моментом, здесь и сейчас. Не люблю загадывать на будущее, делаю то, что мне нравится. У меня нет цели, есть путь. Спорт присутствует в моей жизни по сей день», — цитирует Загитову журнал Happy Kids.

Загитова в 2018 году стала олимпийской чемпионкой и выиграла чемпионат Европы. Год спустя она стала чемпионкой мира. Загитова — самая юная фигуристка, сумевшая выиграть все главные старты на взрослом уровне.

22-летняя Загитова не выступает в соревнованиях с декабря 2019 года. В настоящее время она участвует в ледовых шоу и работает ведущей.

Фигурное катание
Алина Загитова
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