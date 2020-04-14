Загитова рассказала о своих дальнейших планах. Она передумала учиться на тренера

Олимпийская чемпионка Алина Загитова отметила, что сейчас вовсю готовится к ЕГЭ и поступлению в институт на факультет спортивного менеджмента. Ранее 17-летняя фигуристка несколько раз говорила, что пойдет учиться на тренера.

— Я тренируюсь, как и раньше, — цитирует Cosmopolitan Загитову. — Ищу себя, пробую новое и разное. Например, оказывается, у меня неплохо получается рисовать, но это просто хобби. Хочу прыгнуть с парашютом, но говорят, надо набрать вес. Точно буду поступать в институт, думаю, что на спортивный менеджмент.

В этом году мне сдавать ЕГЭ, учеба вышла на первое место, сейчас у меня занятия с репетиторами до и после тренировки. До этого всегда больше времени уделяла спорту особенно в период подготовки к Олимпиаде.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры и выступала лишь в шоу.