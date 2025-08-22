Загитова рассказала о своей вредной привычке

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась со своими подписчиками, какая у нее есть вредная привычка.

В соцсетях спортсменка опубликовала видео, на котором по тени видно, как она накручивает прядь волос на палец.

«Моя вредная привычка...» — написала фигуристка.

23-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2019). В феврале она подтвердила, что завершила карьеру еще в 2019 году. После ухода из спорта Загитова создала два ледовых шоу — «Хранители времени» и «Ассоль».