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Сегодня, 18:07

Загитова рассказала о своем настроении перед Новым годом

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на вопрос о своем настроении перед Новым годом.

— Какие настроения перед Новым годом?

— Рабочие. Перед Новым годом очень много работы. Также присутствует праздничное настроение, этот праздник происходит один раз в год. Сейчас хочу пожелать одного — здоровья. Чтобы исполнялись все мечты, все друг друга радовали, и все родные и близкие были рядом.

Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года. Сейчас фигуристка — одна из ведущих шоу «Ледниковый период».

Фигурное катание
Алина Загитова
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