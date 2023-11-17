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Сегодня, 10:44

Загитова рассказала о секрете изготовления своего откровенного платья

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как изготавливала свое откровенное платье.

«Как появилось платье, в котором была на премии журнала The Voice? Я сделала все сама. Отсюда и такой результат. Для данного мероприятия специально разработала платье. Полностью с нуля организовала пошив. Можно сказать, впервые создала для себя образ. Обычно, как правило, наряды все-таки приобретаются. Не было ли опасений, что его сочтут слишком откровенным? Считаю, те, кто громче всех порицает меня, сами мечтают так одеться. По личному опыту подобное часто происходит», — приводит слова Загитовой RT.

21-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой Европы (2018) и мира (2019). В конце 2019 года она приостановила карьеру.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1232293-zagitova-otkrovennoe-plate
Фигурное катание
Алина Загитова
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