Загитова рассказала о самом раздражающем вопросе журналистов

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в видеоинтервью Первому каналу отметила, что не любит, когда к ней приковано повышенное внимание.

— Я не люблю, когда обо мне много разговаривают. Я стесняюсь, мне не нравится избыточное внимание. В межсезонье еще можно себе позволить какое-то интервью, — сказала Загитова. — В основном сейчас все задают одинаковые вопросы. Особенно после Олимпиады раздражал вопрос: «Ты рада, что выиграла Олимпийские игры?» Как человек может быть не рад такому событию? Но я сдерживалась.

Загитова стала второй на этапе серии «Гран-при» во Франции, для попадании в Финал серии ей достаточно попасть в тройку сильнейших. Короткая программа женщин на турнире начнется 22 ноября в 10.50 по московскому времени. Олимпийская чемпионка выйдет на лед в 12.09 по московскому времени.

Из россиянок в Саппоро выступят также Алена Косторная и Софья Самодурова.