Загитова рассказала о новом показательном номере

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала про показательную программу, автором которой выступил Даниил Глейхенгауз. Она посвящена его матери Людмиле Шалашовой, которая скончалась 29 августа.

— Конечно, это определенный опыт, такой программы у меня еще не было, — отметила Загитова в интервью «Первому каналу». — Так как она посвящена маме Даниила Марковича, нашему любимому хореографу Людмиле Борисовне Шалашовой, которая работала со мной долгое время и готовила меня к Олимпиаде. Мы очень хорошо общались, она стала для меня частью семьи. Для меня это также стало трагедией. Но надо идти дальше.

Даниил Маркович пришел ко мне на утреннюю тренировку и поделился со мной идеей на показательную программу, рассказал мне историю. Это очень трогательная история. Я спросила: «Не хотели бы вы сами на шоу катать эту программу?». Для меня это очень важно, что я могу передать мысли Даниила Марковича.

Наша жизнь не вечна — всегда есть конец. Мы рождаемся и смотрим на мир детскими глазами, потом первая боль и разочарование. Это может быть любовь или падение в спорте. Мы с этим всем справляемся, живем, наслаждаемся жизнью. В конце мы оглядываемся на эту жизнь, нам нравится это.

Буду кататься в первую очередь ради нее. Попытаюсь передать этот образ. Надеюсь у меня получится.