Загитова рассказала о двух переломах в начале работы с Тутберидзе

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о двух переломах в начале карьеры.

«До 12 лет я занималась фигурным катанием в Ижевске — в провинции, от нас там не так много требовали. И в тот момент, когда я попала в группу Тутберидзе, мне казалось, что я выжимаю из себя максимально возможное. Но, видимо, этого было недостаточно. Я не привыкла еще к таким нагрузкам, не понимала, чего от меня хотят. Но вот у меня начали получаться какие-то тройные прыжки (в Ижевске я их не делала). И тут на тренировке я сломала руку в районе запястья. Поехала на соревнования со специальной легкой лангеткой, сломала там еще и ногу. Вернулась домой в Ижевск с двумя гипсами — восстанавливаться после травм.

Прошло время. Гипсы сняли, я чуть-чуть потренировалась в родном городе и поехала в Москву. И на первой же тренировке Этери Георгиевна говорит мне: «Я вас выгоняю». Конечно, я расстроилась. Но что делать? Перешла к другому тренеру на этом же катке — к Анне Царевой. Я ей тоже очень благодарна, потому что она взяла меня в такой сложный период. Но у меня многое не получалось. Тогда я решила вернуться домой в Ижевск. Мы с бабушкой купили букет, пришли к Этери Георгиевне подарить цветы, поблагодарить ее и попрощаться, сказать: «Мы уезжаем из Москвы, спасибо вам за все». А она говорит: «Давайте еще раз попробуем». Почему она приняла такое решение, не знаю, это, наверное, лучше у нее спросить», — приводит слова Загитовой «7 дней».

20-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. Зимой 2019 года девушка приостановила карьеру.