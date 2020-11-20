Загитова рассказала, на что нужно обращать внимание во время выступлений фигуристов

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, на что зрителям нужно обращать внимание во время просмотра прокатов фигуристов.

— Три вещи, на которые нужно обратить внимание — прыжки, вращение и дорожки, — сказала в интервью Первому каналу Загитова. — В прыжке важен заход, выход, прыгаешь ты прыжок с руками, поднятыми вверх, или без. Например, я делала так: заезжала задом, нога была вверху, я ехала вниз головой, делала крюк, поворот и уже сам прыжок с руками. Затем делала выезд и ехала дальше на одной ноге. За это дают дополнительные баллы. У нас еще важны докруты и недокруты. Многие зрители этого не понимают. Если приземляешься и делаешь все ровно, то это считается докрутом.

Важна быстрота вращения. Если ты делаешь все медленно, то могут даже поставить минус. К тому же, все зависит от сложности твоего положения. Дорожка шагов? Самый важный ориентир: если видишь, что человек больше катается, а не прыгает или вращается, то это дорожка. Важно положение корпуса. Можно выгнуться, еще что-то сделать, за это дают плюсы. Еще нужно постоянно показывать лицо, чтобы ты, можно сказать, смотрела на судей. Можно где-то даже подмигнуть им.