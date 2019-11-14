Загитова рассказала, как разозлившее ее сообщение помогло чисто откататься на чемпионате мира

Олимпийская чемпионка Алина Загитова отметила, что обычно перед стартами не читает комментарии в социальных сетях, но одно из сообщений недоброжелателей стало для нее мотивацией чисто откататься на чемпионате мира.

— За одну-две недели до соревнований я перестаю читать соцсети и настраиваюсь на свои прокаты, — приводит журнал Glamour cлова Загитовой. — Однако помню ситуацию, когда на чемпионате мира я увидела одно сообщение...Не буду его озвучивать, но скажу, что меня оно очень разозлило. И в тот момент эта злость еще больше сподвигла меня выйти и выступить чисто. За последние годы у меня выработался иммунитет к негативным комментариям, меня это уже не трогает.

Загитова также является чемпионкой мира-2019 и чемпионкой Европы-2018. Ранее 17-летняя фигуристка получила от журнала награду «Спортсменка года». Фигуристка заняла второе место на французском этапе серии «Гран-при» и в следующий раз выступит на японском этапе серии, который пройдет в Саппоро с 22 по 24 ноября.