Российская фигуристка Алина Загитова рассказала об отношении к ней болельщиков и о том, как она справляется с популярностью.

«То, что происходит сейчас со мной, — это классно! Хотя иногда люди относятся ко мне как к неживой: общаются, будто это моя работа, — быть звездой, со всеми фотографироваться и раздавать автографы. Но, к счастью, положительных моментов все равно больше», — рассказала Загитова Voice.

20-летняя Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании.