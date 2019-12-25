Загитова рассказала, как осваивает поддержки из парного катания

Олимпийская чемпионка Алина Загитова отметила, что ледовый спектакль Татьяны Навки «Спящая красавица» — это возможность попробовать себя в новом образе.

— Для меня сейчас главное — показать образ, а не технику, — цитируют «РИА «Новости» Загитову. — Думаю, это сегодня получилось, но буду дальше дорабатывать. Было очень много нового, сейчас для меня парные поддержки сложнее, чем прыжки. Обычно я катаюсь сама за себя, контролирую себя, а тут надо вместе с партнером влиться в танец. Думаю, у нас это получается. Страха нет, есть только волнение, потому что нужно ничего не забыть.

Конечно, я прочувствовала свою героиню. Мне помогали создавать образ Татьяна Александровна Навка и ее большая команда. Для меня это хорошая возможность показать себя в новом образе. У нас все проходит динамично, и после нескольких номеров было даже жарко лежать.

13 декабря Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры и пропуске чемпионата России в Красноярске.